Senador Antonio Correa podrá respaldar a Cepeda: le aceptan apelación por objeción de conciencia

Pese a que el Partido de la U definió esta semana no acompañar a Iván Cepeda a la Presidencia y, por el contrario, decantarse entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, su senador Antonio Correa ya anunció que se apartará de la decisión de su bancada.

Correa aterrizó en la campaña presidencial de Iván Cepeda, de cara a las elecciones de 2026. Y aunque inicialmente se pensó que esto podría generarle sanciones, ya se le dio la autorización para que lo haga en libertad.

Según le contaron a Caracol Radio, el senador apeló a la objeción de conciencia para que le permitan respaldar a Iván Cepeda a la Presidencia.

Y la bancada de La U le aceptó la solicitud, por lo que no sería sancionado, aun si el partido toma la decisión de respaldar a alguno de los candidatos de derecha.

Eso sí, la única condición fue hacer una campaña respetuosa y no atacar la decisión mayoritaria del Partido de la U.