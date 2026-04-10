Senador Antonio Correa podrá respaldar a Cepeda: le aceptan apelación por objeción de conciencia
Así lo confirmaron desde la colectividad a Caracol Radio.
Pese a que el Partido de la U definió esta semana no acompañar a Iván Cepeda a la Presidencia y, por el contrario, decantarse entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, su senador Antonio Correa ya anunció que se apartará de la decisión de su bancada.
Correa aterrizó en la campaña presidencial de Iván Cepeda, de cara a las elecciones de 2026. Y aunque inicialmente se pensó que esto podría generarle sanciones, ya se le dio la autorización para que lo haga en libertad.
Según le contaron a Caracol Radio, el senador apeló a la objeción de conciencia para que le permitan respaldar a Iván Cepeda a la Presidencia.
Y la bancada de La U le aceptó la solicitud, por lo que no sería sancionado, aun si el partido toma la decisión de respaldar a alguno de los candidatos de derecha.
Eso sí, la única condición fue hacer una campaña respetuosa y no atacar la decisión mayoritaria del Partido de la U.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...