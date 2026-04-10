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10 abr 2026 Actualizado 20:15

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Política

Senador Antonio Correa podrá respaldar a Cepeda: le aceptan apelación por objeción de conciencia

Así lo confirmaron desde la colectividad a Caracol Radio.

Senador Antonio Correa. Foto: Colprensa

Senador Antonio Correa. Foto: Colprensa(Thot)

Senador Antonio Correa. Foto: Colprensa

Laura Duarte@laurad_duarte

Pese a que el Partido de la U definió esta semana no acompañar a Iván Cepeda a la Presidencia y, por el contrario, decantarse entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, su senador Antonio Correa ya anunció que se apartará de la decisión de su bancada.

Correa aterrizó en la campaña presidencial de Iván Cepeda, de cara a las elecciones de 2026. Y aunque inicialmente se pensó que esto podría generarle sanciones, ya se le dio la autorización para que lo haga en libertad.

Según le contaron a Caracol Radio, el senador apeló a la objeción de conciencia para que le permitan respaldar a Iván Cepeda a la Presidencia.

Y la bancada de La U le aceptó la solicitud, por lo que no sería sancionado, aun si el partido toma la decisión de respaldar a alguno de los candidatos de derecha.

Eso sí, la única condición fue hacer una campaña respetuosa y no atacar la decisión mayoritaria del Partido de la U.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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