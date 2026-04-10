Revise si su barrio tendrá cortes de agua o energía este viernes en Cali

La empresa EMCALI realizará este viernes 10 de abril trabajos de mantenimiento y modernización en redes de acueducto, energía y alcantarillado en distintos sectores de Cali.

Acueducto:

Las labores se realizarán en los siguientes sectores:

• Mojica – Carrera 28 G # 83 B 09

• Santa Elena – Calle 17 # 29 B 23

• Los Cámbulos – Calle 9 # 46 - 69

• Belén – Calle 1 A Oeste # 38 Bis 05

• El Trébol – Calle 55 # 14 - 13

• El Jardín – Carrera 29 # 26 B 50

• Colseguros – Carrera 33 # 10 A 144

Energía:

instalación de cable ecológico en el circuito La Merced, sobre la avenida 3 Norte entre calles 44 Norte y 45 Norte, en el barrio Vipasa (comuna 2).

El servicio de energía será suspendido entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Además, habrá despeje arbóreo en el circuito Siloé, en el barrio El Mortiñal (Carrera 24 E con calle 11 A Oeste), con suspensión del servicio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Alcantarillado:

Se realizará mantenimiento en el Canal Oriental, a la altura de los barrios El Poblado y Mojica, y limpieza de sumideros en Vallegrande.

Estas labores buscan mejorar la calidad del servicio y fortalecer las redes de la ciudad.