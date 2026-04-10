Petro por aumento de inflación: “Esperemos un tiempo para la corrección antes de empezar el debate”

La crisis fiscal continúa y ahora se le suma el incremento en la tasa de inflación de marzo, que se volvió a acelerar al cierre del mes y se ubicó en el 5.56% anual de acuerdo con la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

Por lo cual, el presidente Gustavo Petro salió en frente a cuestionar que desde diciembre, estaba advirtiendo sobre la necesidad de la declaratoria de la emergencia económica y social, por la crisis fiscal que provenía y lo que podría derivar en un incremento de la inflación como sucedió en marzo.

De esta manera, advirtió en la necesidad de que realicen un buen análisis sobre lo que produjo la tasa de inflación mensual de 0,78, que elevó lainflacion anual de 5,1 a 5,3.

“Cómo se dedicaron a echarle la culpa al salario vital tratando de revalidar la ideología neoliberal de los grandes patrones, no se ha hecho el análisis de las causas de la inflación de marzo”, señaló.

Invitó a analizar la tasa

El alto mandatario invitó a hacer un análisis económico de la inflación desde la perspectiva de la oferta, para descubrir qué fue lo que determinó este aumento en la tasa en el tercer mes del año.

Agregó que: “Esperemos un tiempo para el análisis y corrección antes de empezar el debate democratico”.