Le incautaron un explosivo de 30 kg al frente 36 en el Norte de Antioquia

San Andrés de Cuerquia- Antioquia

Las autoridades encontraron un poderoso artefacto explosivo improvisado que pertenecía al frente 36 de las disidencias. También una pancarta alusiva al mismo grupo ilegal.

Según la Cuarta Brigada del Ejército, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 y la Fiscalía llegaron hasta la vereda Aguacatal del municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, encontraron un depósito ilegal en el que hallaron una poderosa bomba de 30 kg y pasacalles de este frente.

Sobre el explosivo, se indica que es tipo “sombrero chino” y podría ser similar al que fue utilizado para dinamitar la carretera en la vía a la costa Caribe en Yarumal , vereda Candelaria, el pasado 11 de noviembre del 2025, que dejó cráter enorme.

Las autoridades están investigando cuál iba a ser el objetivo de este explosivo, ya que es de gran poder.