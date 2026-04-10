Joven se lanzó de moto pedida por aplicación tras sentirse en peligro; conductor está desaparecido

Karen Arango relató a Caracol Radio que los acontecimientos se habrían presentado entre las 2:30 y 3:00 de la mañana del pasado 23 de marzo.

A través de la aplicación de transporte DiDi, solicitó un servicio de motocicleta con dirección a su casa, esto en la ciudad de Ibagué.

“Me recoge el señor Miguel Ángel Mogollón Chávez, el señor me desvía totalmente del camino a mi casa, me lleva vía El Salado”, dijo, agregando que las calles por las que se movilizó eran rocosas y destapadas.

“Nunca había ido por ese lugar, yo le pregunto por qué se desvía y él me responde que vamos a llevar un domicilio, cosa que me alerta y despierta mi miedo porque no íbamos a llevar un domicilio a las 2:30 de la mañana”, añadió.

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La joven, atemorizada, toma la decisión de lanzarse de la moto en movimiento y sale a correr. Según relata, el conductor salió tras ella con un cuchillo en la mano.

“Yo gritaba y lloraba [...] sale una persona que es la que me auxilia, un señor”, expresó, afirmando que el hombre huyó una vez vio que la estaban ayudando.

¿Más víctimas?

Karen decidió contar los hechos a través de sus redes sociales, situación que generó todo tipo de reacciones, incluyendo la aparición de otra joven que le aseguró en privado haber pasado por una situación similar, presuntamente, con el mismo conductor.

Reacción de los padres del presunto implicado

A esa misma publicación, a través de mensajes, también respondió quien sería la madre del denunciado Miguel Ángel Mogollón. La mujer además de asegurar que su hijo es inocente, acusó a Karen de haber ideado un plan para robar a su hijo días después de los hechos.

“Gracias a Dios Miguel no es así”, “usted robó a Miguel, se las da de víctima, tiene cómplices”, “tranquila que la policía está en investigación, todo bien mija”, dicen algunos de los mensajes.

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Luego de que se conociera la noticia en Ibagué, Néstor Alfredo Mogollón, padre del denunciado, dijo a Caracol Radio que su hijo está desaparecido hace 15 días.

“No tenemos razón de él, esto ya lo tengo ante la justicia, el CTI, la Fiscalía, la Sijín", aseguró a Caracol Radio. El hombre dijo que contaron a las autoridades que como familia habían tomado la decisión de “mantenerlo escondido mientras se solucionaba su problema con la justicia” porque, según él, su hijo es inocente “y lo están acusando de algo que no hizo”.

Karen realizó la denuncia formal ante la Fiscalía, donde ya cuanta con una fiscal y una investigadora encargada de llevar a cabo la investigación pertinente.