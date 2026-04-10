Hoy, en Neiva, Día de la Bicicleta, también conocido como el ‘Día sin Carro y sin Moto’

Neiva

Hoy, viernes 10 de abril de 2026, Neiva desarrolla la jornada obligatoria del Día de la Bicicleta, también conocido como el Día sin Carro y sin Moto, una medida que restringe la circulación de carros y motocicletas que no estén dentro de las excepciones establecidas en el Decreto 530 de 2024. La actividad se realiza en toda la ciudad durante un periodo de 12 horas continuas.

Esta jornada busca incentivar el uso del transporte alternativo, el transporte público y la actividad física, además de contribuir a la reducción de la contaminación y al mejoramiento de la movilidad en la capital del Huila. Desde la Secretaría de Movilidad se hace un llamado a los ciudadanos a acatar la norma y planear sus desplazamientos con anticipación.

Las autoridades reiteran que la medida es obligatoria, por lo que los conductores que incumplan la restricción podrán ser sancionados con la imposición de un comparendo tipo C14, equivalente a $633.111 pesos, además de la inmovilización del vehículo. La infracción corresponde a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente.

El Decreto establece excepciones que permiten la circulación de vehículos destinados a la atención de emergencias y servicios de salud, fuerzas militares y de Policía, transporte público, vehículos de carga, domiciliarios y transporte escolar, así como aquellos que movilicen personas en condición de discapacidad o que presten servicios esenciales. También se autoriza la circulación de vehículos eléctricos e híbridos de fábrica, siempre que cumplan con la documentación y las normas de tránsito establecidas.