El 43% del agua producida en Cartagena se pierde por razones técnicas y robos

Durante los primeros meses del año 2026, han aumentado las quejas en Cartagena alrededor del servicio de agua potable, debido a cortes no programados, bajas presiones y otras novedades que han causado preocupación en la ciudadanía.

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En diálogo con Caracol Radio el gerente de Aguas de Cartagena, Jhon Montoya Cañas, aseguró que parte de esa inestabilidad en el suministro está relacionada con las pérdidas técnicas y el frecuente hurto del fluido, no solo por asentamientos, sino también en comercios organizados.

De acuerdo al dirigente el año anterior por ejemplo, no fue facturado más del 40% del agua potabilizada, poniendo en peligro la oferta para nuevos desarrollos urbanísticos que está teniendo la ciudad, y por supuesto, la capacidad financiera de la compañía.

“Nosotros el año pasado tuvimos una producción de 100 millones de metros cúbicos, esa fue el agua que se produjo en nuestras cuatro plantas de tratamiento. De esa cifra el 43%, es decir 43 millones se perdieron por dos razones. Unas técnicas que no logramos detectar por los 1.700 kilómetros de redes, y otras por acceso ilegal o conexiones fraudulentas”, manifestó el gerente.

Solución a corto plazo

Como medida al rápido incremento poblacional que está teniendo la capital de Bolívar, y la cantidad de líquido necesario para cubrir esas comunidades, el CEO de la empresa habló sobre el proyecto de una nueva planta, cuyo costo está sobre los 120 mil millones que sería ejecutados con apoyo del Gobierno local.