Avianca cancela vuelos desde y hacia Bucaramanga este 10 de abril por bloqueos en aeropuerto

TRANSPORTE

La aerolínea colombiana Avianca canceló sus vuelos desde y hacia Bucaramanga, Santander durante la mañana del 10 de abril de 2026, debido a las restricciones operativas en el Aeropuerto Internacional Palonegro.

La medida responde a los bloqueos por parte de campesionos en las vías de acceso al aeropuerto, situación que ha afectado la movilidad del personal esencial y el normal desarrollo de las operaciones aéreas en la región desde la tarde del 09 de abril.

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La compañía reiteró que su principal prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros y colaboradores, por lo que adoptó alternativas para los viajeros afectados:

Cambio de itinerario sin costo adicional, válido hasta 30 días después de la fecha original, sujeto a disponibilidad.

Reembolso de los trayectos no utilizados.

Los clientes que compraron directamente en canales oficiales pueden gestionar su solicitud en la página web o el Contact Center.

Quienes adquirieron sus tiquetes a través de agencias de viaje deben comunicarse directamente con estas.

Campesinos protestan indefinidamente contra avalúos catastrales en Santander

Un grupo de campesinos adelanta unparo indefinido en el peaje de Lebrija, en Santander, en rechazo al incremento en los avalúos catastrales de sus predios, los cuales, según denuncian, aumentaron en más de un 1.000%.

La manifestación, que ya genera bloqueos en la vía que comunica hacia el aeropuerto Palonegro y el municipio de Barrancabermeja, busca “presionar al gobierno nacional para que revise los ajustes realizados”.

Los protestantes aseguran que los nuevos valores hacen inviable el pago de impuestos y ponen en riesgo la permanencia en sus tierras.