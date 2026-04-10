¿Conflicto de interés? Inspector de la FAC lideró CIAC durante mantenimiento de Hércules accidentado

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

En medio de la investigación por el accidente del avión Hércules que dejó 69 muertos en el departamento del Putumayo surgieron cuestionamientos por un posible conflicto de interés relacionado con el mayor general Andrés Guzmán Morales, actual inspector general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Así lo reveló Caracol Radio en exclusiva.

Según la información revelada por Caracol Radio el avión Hércules que llegó en 2023, se le realizó un mantenimien por más de 3 millones de dólares en Colombia, por parte de la CIAC. Durante la entrevista en Caracol Radio, se expuso que el mantenimiento de la aeronave fue realizado en 2023 por la CIAC, entidad que en ese momento estaba bajo el mando del hoy inspector de la Fuerza.

Frente a esa inquietud, el ministro respondió: “Ahí tenemos que tener un cuidado enorme”. Además, explicó las medidas adoptadas frente al caso: “Ordené la semana pasada que se iniciara una comisión de investigación, liderada desde el Ministerio de Defensa”.

Según detalló, esta comisión está “acompañada no solamente por la FAC, sino también por la autoridad aeronáutica de evaluación de estado, y por la Aerocivil”. También confirmó apoyo internacional: “Se pidió un apoyo internacional de parte de los Estados Unidos, a través de la misión americana”.

Ese acompañamiento incluye “el fabricante del avión, Lockheed Martin”; “el fabricante del motor, Roll Royce”; y “un equipo que es el C-130 TCG (…)”. Por eso sobre el objetivo del proceso, el ministro afirmó: “vamos a asegurar que haya totalmente objetividad”.

Además el ministro de Defensa,Pedro Sánchez Suárez, entregó nuevas cifras sobre el aseguramiento de aeronaves en las Fuerzas Militares, tras la revelación de Caracol Radio por el caso del avión Hércules accidentado.

Durante la entrevista, el jefe de la carteraseñaló que actualmente “tenemos aseguradas 189 aeronaves de las Fuerzas Militares”. Dentro de ese total, precisó que “71 aeronaves de la FAC” cuentan con póliza.

En ese contexto, reiteró que el aseguramiento del material militar no es total y responde a decisiones operacionales y presupuestales.“Se hace un balance de si es necesario asegurar todo o no lo es”, dijo.

Sobre los criterios para definir qué aeronaves cuentan con seguro, detalló que se tienen en cuenta variables como la “exposición al riesgo”, el “nivel de accidentalidad” y la “sensibilidad estratégica”.

El ministro también indicó que dentro de las aeronaves aseguradas se encuentran equipos utilizados en operaciones, incluidos helicópteros en zonas de alta exposición.

Estas declaraciones se dan en medio del debate por la falta de seguro del avión Hércules accidentado, caso en el que el propio ministro confirmó: “El avión no está asegurado”, mientras insistió en que “todas las personas que iban a bordo de ese avión estaban aseguradas”.

Sobre la composición de la flota, para 2025 se reportan 676 aeronaves en total: 387 de la Fuerza Aeroespacial, 144 del Ejército, 29 de la Armada y 116 de la Policía.De estas, 315 son aviones y 361 helicópteros.