Cargos a William Dau por presunta omisión en envío de información a la Contaduría General

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt (2021 – 2024), por presuntamente pasar por alto el suministro de la información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del periodo julio a septiembre de la vigencia 2021, específicamente lo relacionado con la categoría K54 FUT VICTIMAS 1.

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La Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que se necesitaba la remisión de los datos por parte de la Administración, para permitir que la Contaduría General de la República determinara los ingresos y gastos del Estado durante el trimestre señalado y para lo que el plazo venció el 31 de octubre de ese año.

Por los mismos hechos, el organismo de control profirió cargos al entonces director financiero de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía, Eudes Soler Sanabria, e indicó que la supuesta omisión constituiría una transgresión directa a una norma de obligatorio cumplimiento, atribuible a los disciplinables debido a sus funciones.

Para el Ministerio Público, tanto Dau Chamatt como Soler Sanabria habrían quebrantado con su supuesto proceder los principios de transparencia, eficacia, publicidad y responsabilidad, al impedir el acceso oportuno a información relevante para el control institucional y ciudadano sobre la gestión fiscal de la entidad territorial.

La Procuraduría calificó de manera provisional la presunta conducta como falta disciplinaria gravísima en ambos casos, cometida a título de culpa gravísima.