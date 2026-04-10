Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 abr 2026 Actualizado 15:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Antes de partir a Pakistán, Vance dice que espera resultado “positivo” en negociaciones con Irán

JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, declaró que tiene la esperanza de obtener un “resultado positivo” en las conversaciones de paz con Irán que tendrán lugar en Pakistán.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

AFP

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el viernes que esperaba un resultado “positivo” al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Pakistán.

Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

Puede leer: Aviones de combate de la FAC no están asegurados: estas son las aeronaves sin póliza

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo”, advirtió.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir