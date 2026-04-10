Antes de partir a Pakistán, Vance dice que espera resultado “positivo” en negociaciones con Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el viernes que esperaba un resultado “positivo” al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Pakistán.

“Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

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“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo”, advirtió.

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