Antes de partir a Pakistán, Vance dice que espera resultado “positivo” en negociaciones con Irán
JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, declaró que tiene la esperanza de obtener un “resultado positivo” en las conversaciones de paz con Irán que tendrán lugar en Pakistán.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el viernes que esperaba un resultado “positivo” al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Pakistán.
“Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.
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“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo”, advirtió.
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