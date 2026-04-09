Wingo abre ruta a Aruba desde Barranquilla en operación estacional de seis meses

La aerolínea Wingo anunció la apertura de una nueva ruta internacional que conectará de forma directa a Barranquilla con Aruba a partir del 9 de julio de 2026, en una operación estacional que se extenderá, por ahora, hasta enero del próximo año.

El servicio tendrá dos frecuencias semanales —jueves y domingo— y una oferta superior a 18.000 sillas, en lo que representa un nuevo movimiento dentro de la estrategia de expansión de rutas directas desde ciudades distintas a Bogotá.

Aunque el destino ya cuenta con vuelos desde otras capitales del país, esta será por ahora, la única conexión directa entre Barranquilla y Aruba en el mercado colombiano, asi lo indicó la aerolínea. Lo que responde a una demanda creciente de rutas internacionales sin escalas desde el Caribe.

La apertura de esta ruta se da en un contexto de presión por mejorar la conectividad aérea regional, en medio de un mercado que ha venido ajustándose tras cambios en la oferta de aerolíneas y la salida de algunos operadores en años recientes.

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Con este anuncio, Barranquilla amplía su portafolio internacional y alcanza seis destinos dentro de la red de la aerolínea, en una dinámica que busca consolidar a las ciudades intermedias como puntos de salida hacia el exterior.

Sin embargo, la operación será inicialmente temporal. El movimiento también pone sobre la mesa el papel del Caribe colombiano en la reconfiguración del mapa aéreo del país, donde la conectividad directa sigue siendo un factor clave para el turismo, los negocios y la competitividad regional.