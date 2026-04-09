Netanyahu confirma negociaciones con Líbano mientras avanza tregua entre Washington y Teherán

El primer ministro israelí anunció que habrá negociaciones directas con autoridades libanesas para desarmar Hezbolá y restablecer las relaciones pacíficas. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El primer ministro israelí, Benajmín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hezbulá y establecer “relaciones pacíficas” en una jornada en la que Irán reiteró la exigencia de que cesen los bombardeos antes de conversar con Estados Unidos en Pakistán el fin de semana.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible”, afirmó Netanyahu en una nota publicada por su oficina.

Horas antes de su anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Hezbulá “anhela un alto el fuego” tras la intensificación de la ofensiva israelí en el país vecino.

Siguen los ataques en Líbano

El Ejército de Israel mató esta noche en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo chií Hezbulá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi en un comunicado.

El grupo chií libanés Hezbulá disparó hacia territorio israelí en torno a 30 cohetes y drones desde la medianoche en respuesta a los ataques israelíes.

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Ante ello, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, ordenó al Ejército y a las fuerzas de seguridad que refuercen el control sobre la gobernación de Beirut y “restrinjan el uso de las armas” en la capital libanesa.

Negociación entre Irán y Estados Unidos

Los anuncios llegan después de que Pakistán reiterara que el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán también abarca al Líbano.

El país surasiático se prepara para la reunión en medio de la incertidumbre. En la mañana el embajador de Irán publicó la confirmación del viaje de la delegación de su país en un mensaje en redes que después eliminó.

Simultáneamente Pakistán urgió a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra el Líbano, recordando que el alto el fuego acordado por Washington y Teherán abarca a ese país y advirtió de que los bombardeos masivos al país violan el derecho internacional tras el asesinato de 250 personas en la víspera.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las violaciones del alto el fuego tendrán una fuerte respuesta, pues el Líbano forma parte de la tregua acordada con Estados Unidos.

Estrecho de Ormuz, en medio

La reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sigue en el aire un día después del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, condicionado a la reapertura de Ormuz, vía por donde antes de la guerra circulaba alrededor del 20 % del comercio marítimo.

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La comunidad internacional y los mercados reaccionaron al alza tras el anuncio de tregua, que daba a entender el regreso del movimiento para cientos de buques petroleros que están varados en las aguas del golfo Pérsico; el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 5,51 %, hasta los 99,61 dólares el barril.

España reabre su embajada en Irán

España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán cerrada en marzo por la guerra, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que dio instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó la reapertura como una “desgracia eterna”.