Un policía retirado evitó un robo en Bello; un delincuente falleció en la reacción

Bello- Antioquia

En el municipio de Bello, barrio Cabañas, se reportó un intento de robo a varias personas; cuatro hombres en motos intimidaron a las víctimas con arma de fuego, pero con tan mala suerte que un policía retirado impidió el ilícito.

Según el reporte de las autoridades locales, en la tarde de este miércoles cuatro ladrones interceptan un vehículo particular en el que se movilizaban tres personas, a quienes amenazan y les roban cuatro anillos, tres pulseras y una cadena de oro. Todo valorado en 18 millones de pesos. Justo cuando cometían el atraco, un intendente jefe retirado de la policía reaccionó con un arma de fuego de su propiedad, impactando a un delincuente con los disparos.

El reporte agrega que el delincuente de 22 años herido cayó de la motocicleta en la que intentaba huir con sus cómplices; tres de ellos sí lograron escapar. Mientras que el herido, en compañía de la policía, fue trasladado al hospital Marco Fidel Suárez de Bello, donde falleció por las heridas. El arma de fuego con la que realizó la amenaza fue recuperada en el lugar donde cayó.

Al parecer, las víctimas salían de un restaurante donde estaban celebrando un cumpleaños.