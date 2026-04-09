Senador Enrique Cabrales rechazó posibilidad de una tercera reforma tributaria

El congresista y presidente de la Comisión IV del Senado rechazó de manera tajante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la intención de presentar una tercera reforma tributaria, advirtiendo que esta iniciativa trasladaría nuevamente la carga de un manejo fiscal irresponsable a los colombianos.

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El congresista señaló que el país enfrenta una situación fiscal crítica, con un déficit que habría cerrado el 2025 en cerca del 8% del PIB, el nivel más alto de la historia reciente, incluso superior al registrado durante la pandemia.

Asimismo, alertó sobre el crecimiento desbordado del gasto público, especialmente en burocracia. Según cifras oficiales, la nómina del Gobierno Nacional (sin incluir Fuerza Pública) pasó de $16,9 billones en 2022 a $29,4 billones proyectados para 2026, lo que representa un incremento de $12,5 billones.

De este aumento, dice, $6 billones corresponden a 56.842 contratos de prestación de servicios adicionales, suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías en enero de 2026.

“Es inaceptable que, tras haber armado un presupuesto sin cómo financiarlo y haber deteriorado la confianza económica con decisiones equivocadas, el Gobierno pretenda ahora volver a meterle la mano al bolsillo a los colombianos. El problema no es falta de ingresos: es un gasto desbordado, sin control y sin responsabilidad fiscal”, afirmó el senador Cabrales.

El presidente de la Comisión IV advirtió que una nueva reforma tributaria no resolverá los problemas estructurales de las finanzas públicas si no se corrige primero el nivel de gasto y la eficiencia del Estado.

“Colombia no necesita más impuestos, necesita un cambio en la forma de gobernar. Desde el Congreso diremos NO a más reformas tributarias que asfixien a las familias y a los sectores productivos. El país requiere aliviar la carga tributaria, promover la inversión y recuperar la confianza”, agregó.

Finalmente, reiteró que desde la Comisión IV y el Congreso se ejercerá un control riguroso al manejo fiscal del Gobierno Nacional, priorizando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección del bolsillo de los colombianos.