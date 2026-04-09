Rechazan recurso que buscaba tumbar al gerente designado por la Superintendencia en Velotax

Tolima

La Cámara de Comercio de Ibagué rechazó el recurso de reposición presentado para intentar revertir el nombramiento del gerente designado por la Superintendencia de Transporte en medio del proceso de intervención administrativa a la cooperativa Velotax.

Caracol Radio conoció el oficio en el que la Cámara de Comercio consideró improcedente el recurso contra el nombramiento de Pedro Martín Villanueva Rincón como gerente de Velotax, una de las empresas tolimenses de mayor reconocimiento, que cuenta con más de mil socios.

El recurso fue interpuesto por el gerente retirado de su cargo, Diego Alonso Amaya Montejo, y su suplente, Edwin Adán Guzmán Castro, quienes intentaron tumbar la Resolución 2004 del 13 de marzo de 2026, mediante la cual la Superintendencia de Transporte reconoció la ineficacia de las decisiones de la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda.

“Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 1.3.6.5 anuncia de manera expresa que ‘cualquier inconformidad de los afectados sobre estas órdenes deberá ser debatida ante la autoridad que profirió la medida’, por lo cual los interesados podrán controvertirlas ante la misma entidad que las emitió, en este caso, la Superintendencia de Transporte”, señala el oficio de la Cámara de Comercio.

Es decir, será la misma Superintendencia la que resuelva el recurso de reposición o apelación contra su decisión de cambiar el gerente de Velotax, al considerar ineficaz la gestión de la Asamblea General.

La versión de los afectados

En diálogo con Caracol Radio, el ahora exgerente de Velotax manifestó que, ante la decisión de la Superintendencia de Transporte, la cooperativa interpuso el recurso de reposición como lo establece la resolución, por lo cual —según su interpretación— la decisión no estaba en firme. Sin embargo, la Cámara de Comercio dejó claro que no es la entidad encargada de resolverlo.

“Nosotros tenemos un equipo de abogados en Bogotá que ha estudiado la resolución. Presentamos el recurso de reposición y dejamos claridad a la Superintendencia de que será ampliado. Se presentó así porque la entidad me dio, como representante legal, dos órdenes específicas de perentorio cumplimiento”, dijo el exgerente en su momento.