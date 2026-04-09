Iván Cepeda y Clara López consolidan alianza con apuesta por la justicia social

En medio de una nueva movida en la carrera presidencial, el candidato Iván Cepeda selló su alianza con la también candidata Clara López, en un acuerdo que comienza a marcar el rumbo del debate político de cara a las elecciones.

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Durante el anuncio, Cepeda destacó su reciente gira internacional por México, Brasil y España, en la que, según afirmó, consolidó respaldos y visiones compartidas en torno a un modelo progresista para Colombia.

El candidato también resaltó el camino político del presidente Gustavo Petro, asegurando que su gobierno ha sentado bases importantes para transformar la economía del país.

“El Gobierno deja contundentes resultados en la transición de un modelo rentista, extractivo a uno productivo con niveles de crecimiento económico que ha beneficiado a los más pobres en la sociedad colombiana”, afirmó Cepeda.

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Por su parte, Clara López oficializó su llegada a la campaña como una decisión basada en principios políticos y trayectoria personal, en defensa de la democracia y la justicia social.

“Anuncio formalmente mi adhesión a la candidatura de Iván Cepeda Castro y de su vicepresidenta Aida Quilcué como un acto de coherencia con una vida entera dedicada a la defensa de la democracia, de la justicia social”, expresó López.

La alianza entre ambos dirigentes políticos no solo consolida un bloque dentro del espectro progresista, sino que también empieza a reconfigurar el tablero electoral, anticipando una campaña con mayor polarización ideológica y nuevas dinámicas de competencia.