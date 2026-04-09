Fedegan se pronuncia sobre anuncio del presidente de restringir exportación de carne

El presidente de La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) , José Félix Lafaurie, le respondió a la reciente alocución del presidente Gustavo Petro, en la que planteó la posibilidad de congelar las exportaciones de carne y de bovinos en pie como medida para contener el aumento en los precios de este alimento.

El gremio aseguró que la propuesta parte de un diagnóstico equivocado y advirtió que podría afectar el funcionamiento del mercado.

El dirigente gremial cuestionó el enfoque del presidente Petro y el carácter de sus declaraciones, “Presidente, no acostumbro a contestarle (…) pero en vista de que usted no está haciendo cosa diferente sino política electoral y no política económica”, expresó.

El dirigente gremial señaló que el tema ya había sido discutido previamente con el Gobierno.

“Lo que se exporta son los cortes finos, que se pagan mejor. El resto se queda en Colombia, precisamente para que los sectores populares y medios puedan consumir más carne”, indicó Lafaurie.

Asimismo, subrayó que el volumen exportado es reducido: “Lo que exportamos es relativamente muy poco, solo treinta y cuatro mil toneladas al año”. Añadió que, de existir un problema de desabastecimiento, el país estaría importando carne, lo cual no ocurre actualmente.

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Fedegán fue desmentir la relación entre exportaciones y aumento de precios. “Nada más alejado de la realidad, señor presidente. Exportar no encarece la carne”, sostuvo Lafaurie.

Frenar las ventas externas afectaría a más de 350.000 familias ganaderas, desincentivaría la producción y pondría en riesgo la seguridad jurídica de los tratados comerciales vigentes. El gremio aseguró que las cifras presentadas por el mandatario son imprecisas y que restringir el comercio exterior es una medida “populista” que no ataca el problema de fondo de la inflación alimentaria.

Según Fedegan, en Colombia no se exportan grandes cantidades de hembras. El año pasado fueron vendidas 6217 vacas a Venezuela en los meses de septiembre, noviembre y diciembre por un valor total de USD 4,2 millones.

Esas exportaciones se llevaron a cabo a partir de la zona binacional creada por el Gobierno Petro para ayudar al vecino país a recuperar el hato bovino, que cayó a la mitad por malas decisiones en materia de fijación de precios.

“Sin embargo, fui el primero que protestó ante la gerente del ICA y la ministra de Agricultura. Exportar nuestras hembras es una absoluta equivocación”, afirmó el alto ejecutivo.

El gremio planteó que el problema del precio de la carne podría estar en la cadena de comercialización y no en la producción ni en las exportaciones.

“Lo que sí hay que hacer es evitar la especulación de precios especialmente por parte de comercializadores informales”, señaló Lafaurie.