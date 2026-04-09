Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 abr 2026 Actualizado 14:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Cortes de energía este jueves en Cali

Trabajos programados que buscan mejorar la calidad del servicio en diferentes zonas de la ciudad.

Cali

Acueducto

Se adelantarán reparaciones de red en los siguientes barrios:

Alirio Mora Beltrán: Carrera 26 C1 # 75 C 46

Los Cámbulos: Calle 9 # 46 - 69

Meléndez: Carrera 94 # 4 C 65

Energía

Como parte del proceso de modernización de la red, se realizará la instalación de cable ecológico:

Circuito La Merced – Barrio San Vicente (Comuna 2):

Calle 25 N entre Av. 3 Bis y Av. 2 Bis.

Suspensión temporal del servicio: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Estos trabajos buscan optimizar las redes de distribución y mejorar la prestación del servicio.

Alcantarillado

Mantenimiento del Canal Oriental: a la altura de los barrios El Poblado y Mojica.

Limpieza del Desarenador Guarruz: en la comuna 20

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir