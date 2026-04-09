Cortes de energía este jueves en Cali
Trabajos programados que buscan mejorar la calidad del servicio en diferentes zonas de la ciudad.
Acueducto
Se adelantarán reparaciones de red en los siguientes barrios:
• Alirio Mora Beltrán: Carrera 26 C1 # 75 C 46
• Los Cámbulos: Calle 9 # 46 - 69
• Meléndez: Carrera 94 # 4 C 65
Energía
Como parte del proceso de modernización de la red, se realizará la instalación de cable ecológico:
Circuito La Merced – Barrio San Vicente (Comuna 2):
Calle 25 N entre Av. 3 Bis y Av. 2 Bis.
Suspensión temporal del servicio: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Estos trabajos buscan optimizar las redes de distribución y mejorar la prestación del servicio.
Alcantarillado
• Mantenimiento del Canal Oriental: a la altura de los barrios El Poblado y Mojica.
• Limpieza del Desarenador Guarruz: en la comuna 20