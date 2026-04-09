Cortes de energía este jueves en Cali

Acueducto

Se adelantarán reparaciones de red en los siguientes barrios:

• Alirio Mora Beltrán: Carrera 26 C1 # 75 C 46

• Los Cámbulos: Calle 9 # 46 - 69

• Meléndez: Carrera 94 # 4 C 65

Energía

Como parte del proceso de modernización de la red, se realizará la instalación de cable ecológico:

Circuito La Merced – Barrio San Vicente (Comuna 2):

Calle 25 N entre Av. 3 Bis y Av. 2 Bis.

Suspensión temporal del servicio: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Estos trabajos buscan optimizar las redes de distribución y mejorar la prestación del servicio.

Alcantarillado

• Mantenimiento del Canal Oriental: a la altura de los barrios El Poblado y Mojica.

• Limpieza del Desarenador Guarruz: en la comuna 20