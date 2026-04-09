Cerca del 90% de los estudiantes en Floridablanca recibirán PAE desde el 1 de mayo. Foto: Alcaldía de Floridablanca.

Bucaramanga

En las últimas horas se realizó la primera mesa pública del programa del Plan de Alimentación Escolar en Floridablanca y se confirmó que el municipio será el que tendrá mayor cobertura en el área metropolitana, siendo cerca de 23.850 estudiantes los beneficiados desde el 1 de mayo.

El alcalde José Fernando Sánchez, confirmó que “esto se debe a una gestión que desde el gobierno municipal nosotros adelantamos. Esto da cuenta que cerca del 90% de los estudiantes serán los que van a recibir en su mayoría la modalidad de comida caliente. Este programa de alimentación escolar, sin duda, impacta no tan solo en tema de salud y nutrición de los estudiantes, sino que adicional a ello también implica el mejoramiento en el rendimiento académico”.

Agregó el mandatario que esta es una de las razones por las que también el municipio se destaca en las Pruebas Saber pues enfatizó en que todo es un conjunto que puede ayudar en el desarrollo de los estudiantes.

Layniker Ortiz García, Líder equipo PAE, indicó que tras la realización de la mesa pública se pudo “socializar, de manera didáctica e interactiva, el trabajo articulado que se viene desarrollando en la vigencia 2026. A través de actividades lúdicas, videos y espacios pedagógicos”.

Floridablanca es entonces el municipio del área metropolitana con mayor cobertura del PAE.