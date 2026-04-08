“Vida de Barrio”: estrategia para preservar costumbres y promover regreso de familias a Getsemaní

El alcalde Dumek Turbay tuvo un encuentro barrial con representantes del barrio Getsemaní para atender sus requerimientos y sugerencias en cuanto al fortalecimiento del Plan Especial de Salvaguarda (PES) “Vida de Barrio”: una estrategia para preservar costumbres, promover el regreso de familias tradicionales y hacer contrapeso a la gentrificación.

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Este PES es un acuerdo social y administrativo, concebido como un instrumento de gestión del patrimonio cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia cultural, social y urbana de Getsemaní; y así preservar la esencia del barrio, impulsar su desarrollo y proteger su identidad.

Este plan fue el resultado del trabajo barrial y liderazgo comunal de diversos actores frente a problemáticas que hace décadas sufre Getsemaní: éxodo de familias tradicionales y pérdida de la habitabilidad, afectaciones críticas al patrimonio cultural, ruptura de procesos comunitarios, de arraigo y de legado vecinal.

“Yo sueño con que todo esto se concrete rápido. Preservar la esencia del barrio. Ya los habitantes tienen el camino trazado y entregaron todo su esfuerzo e insumo; ahora nos toca a nosotros para que esto se consolide. Tiene que ser una realidad.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay reafirmó el compromiso de la administración distrital con el presente y futuro de Getsemaní, un proceso declarado Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Nación.

“Cuentan con nosotros 100%. Desde la infraestructura hemos podido honrar al barrio, pero sabemos que hace falta mucho más. Estamos avanzando en temas como la red eléctrica y pueden tener la certeza de que este gobierno está comprometido con ustedes”, afirmó el alcalde Dumek Turbay, subrayando la importancia de impulsar acciones estructurales que trasciendan en el tiempo.

Y agregó: “Como gobernante quiero construir obras que permanezcan, porque esto es más que poderoso. Aquí hay una responsabilidad histórica: evitar la gentrificación y proteger la vida de barrio”.

En ese mismo sentido, destacó que Getsemaní debe ser tratado con un enfoque diferencial en la ciudad: “Getsemaní no puede ser visto como un barrio normal. Tiene que tener un tratamiento prioritario frente a las expectativas que tiene, especialmente en materia de infraestructura y desarrollo social”, dijo el alcalde.

Durante el encuentro, se planteó la creación de un espacio permanente de diálogo y pensamiento que permita abordar las problemáticas del sector y construir soluciones conjuntas entre comunidad y administración.

Principales estrategias para evitar el éxodo y promover el regreso de familias a Getsemaní

Durante la conversación, se destacó que Vida de Barrio no es una manifestación aislada, sino una estructura comunitaria que busca consolidar avances reales para Getsemaní, especialmente, a través de la formulación de un proyecto orientada a favorecer a sus residentes y garantizar su permanencia en el territorio.

Uno de los ejes centrales abordados fue la protección del patrimonio cultural vivo del barrio, entendiendo que Getsemaní no solo se define por su valor histórico, sino por sus prácticas cotidianas y tradiciones.

Los representantes del barrio expusieron que la población de Getsemaní se desplomó un 92% en dos décadas. Desde 5378 habitantes en 2005 hasta apenas 448 habitantes en la actualidad. Solo el 16% de los inmuebles mantiene su uso residencial (Censo UDC 2025).

De tal manera, Camilo Polo y Miguel Caballero, representantes del barrio, le solicitaron al alcalde que, en el nuevo espacio de trabajo conjunto entre el Distrito y la comunidad, se consolide una actualización catastral para que predios que son comerciales no tributen como residenciales, y así reorganizar el barrios.

Además, y fundamental, formular un impuesto predial especial para residentes del barrio y una armonización en el pago de servicios públicos, lo que serían medidas contundentes contra el éxodo de familias getsemanicenses.

“Este par de decisiones estratégicas y sociales promoverá la habitabilidad de familias y el regreso de muchas de ellas; más en el marco del Proyecto La Resistencia que traerá de regreso a más de 800 personas nativas del barrio que se han ido por la gentrificación”, expuso Caballero, líder comunal.

El proyecto “La Resistencia”, al que se refiere Caballero, fue una de las gestas comunales contra la gentrificación, en el marco del PES “Vida de Barrio”, el cual consiste en un modelo de gobernanza asociativa para ofrecer viviendas de interés cultural a los getsemaniceses que se han ido del barrio por la presión gentrificadora que vive la ciudad.

El pasado 17 de noviembre, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), órgano asesor del Ministerio de las Culturas en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación, aprobó la implantación arquitectónica del proyecto de repoblamiento ‘La Resistencia de Getsemaní’, liderado por la misma comunidad.

Este proyecto se vincula también con el PES “Vida de Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias’, que busca preservar los valores culturales de la vida barrial, a través de la entrega de 200 viviendas familiares.

Cerramiento y rehabilitación de la Plaza de La Trinidad y compra de predio donde funciona una de las sedes de la Institución Educativa La Milagrosa

Otras de las solicitudes vecinales que el alcalde Dumek Turbay apropió como compromisos gubernamentales es fortalecer la agenda cultural y deportiva de Getsemaní, a través de dependencias como el Ider, IPCC y Escuela Taller, de prácticas como la “Bolita e Trapo”, el Cabildo de Getsemani, Festival del Barrilete, Cabalgata de Caballitos de Madera, Festival Gastronómico de Semana Santa, entre otros.

En el mismo sentido, quedaron como elementos del trabajo conjunto entre el Distrito y el barrio, la gestión prioritaria de la compra por la Alcaldía de una de las sedes de la Institución Educativa La Milagrosa, mayores controles de seguridad y a las invasiones del espacio público, soterrar el cableado público en zonas icónicas como la Plaza de La Trinidad y diseñar un modelo de cerramiento y gestión para esta plaza.

En materia de turismo, se hizo énfasis en la necesidad de promover un modelo responsable y de calidad, acompañado de procesos de pedagogía dirigidos a los visitantes, que permitan valorar y respetar la identidad del barrio.

“Se trata de promover una oferta turística sostenible y en equilibro con el arraigo cultural y barrial. Este modelo será referente mundial y muchas ciudades y países están a la expectativa de lo que hagamos con Getsemaní; y así sirva de modelo a seguir”, expuso la lideresa Nilda Meléndez.

En cuanto a la seguridad, el alcalde Dumek Turbay se comprometió con reforzar controles en el barrio y zonas aledañas; y fortalecer un “Corredor Seguro desde la Torre del Reloj, pasando por el Camellón de Los Mártires, el Parque Centenario, el hotel Four Seasons, la calle de La Sierpe, hasta la Plaza de La Trinidad.

“Estamos en un momento de revisión de cómo el gobierno honra a Getsemaní por todo lo que el barrio le ha dado a Cartagena. En justicia, tenemos que entregarle todo a Getsemaní”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario anunció que el proceso de trabajo conjunto y concertación se tomará tres meses; para que en agosto de este año se comience a ejecutar esta hoja de ruta en pro de la salvaguarda de Getsemaní frente a la gentrificación y exaltar su legado barrial.