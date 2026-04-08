¡Pilas! DIAN anuncia plazos de trámite fundamental para la declaración de renta: de qué se trata

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió un comunicado anunciando el inicio de los plazos para la presentación de la Información Exógena Tributaria correspondiente al año gravable 2025. Desde este mes, los contribuyentes deberán estar atentos a sus fechas límite, las cuales varían según su calidad y los últimos dígitos de su NIT, con el fin de evitar sanciones y posibles congestiones en la plataforma.

Según explicó la DIAN, la información exógena es el conjunto de datos que personas naturales y jurídicas deben entregar sobre sus operaciones con terceros. Esta infomación es crucial para la entidad, ya que le permite generar las declaraciones sugeridas de renta, realizar cruces de información precisos para detectar inconsistencias y fortalecer el control a la evasión y el contrabando.

Calendario de pagos

Para los grandes contribuyentes, el calendario de vencimientos de términos se extenderá desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo de 2026. Por su parte, las personas jurídicas y naturales tendrán plazo entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2026.

De acuerdo con la DIAN, es fundamental que cada contribuyente consulte la fecha exacta que le corresponde para cumplir oportunamente con esta obligación tributaria. La entidad dispuso en su portal web de un calendario de vencimientos específicos, el cual recomiendo revisar detalladamente.

Con el fin de facilitar el proceso, la DIAN dispone de diversas herramientas de apoyo, entre ellas, la Cartilla de Presentación de Información por Envío de Archivos 2026, que ofrece un paso a paso detallado para el cargue de documentos y especificaciones técnicas requeridas.

También cuenta con los Prevalidadores de Información Tributaria (Vigencia 2025), disponibles en la página web de la entidad,para asegurar la correcta preparación de la información.

Otras fechas importantes para las obligaciones tributarias

La DIAN recordó a los contribuyentes otras fechas límites necesarias para ciertos reportes que deben tener presentes:

Registraduría Nacional: Primer día hábil de marzo.

Ministerio de Cultura (F. 2825): Primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre.

Estados Financieros Consolidados y Enajenantes de Acciones: 30 de junio de 2026.

Alcaldías y Distritos (ICA): 31 de agosto de 2026.

En el caso de que algún contribuyente desee reportar de forma voluntaria la información de los años 2021 a 2024 (Formatos 2823 al 2840), sigue habilitada. El reporte del año gravable de 2025 es de carácter obligatorio.

Link oficial: https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ExogenaTributaria/CalendarioExogena/Paginas/vigencia-2025.aspx

Para el mes de abril, la DIAN también recordó los pagos de los diversos impuestos nacionales, afectando a una amplia gama de contribuyentes, desde grandes empresas hasta las personas bajo el Régimen Simple de Tributación.

Según el cronograma oficial de la entidad, estos son los vencimientos tributarios correspondientes al mes de abril: