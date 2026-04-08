Operador de maquinaria pesada murió por accidente de tránsito entre Arjona y Las Piedras

Un trágico accidente laboral cobró la vida de Juan Francisco Utria Rodríguez, mientras trabajaba en la construcción de la carretera que comunica al municipio de Arjona con el corregimiento de Las Piedras. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 6+600, en cercanías del sector conocido como Hacienda Villa Juliana.

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Según información preliminar, la víctima era oriunda del corregimiento de Higueretal, en jurisdicción de San Cristóbal, aunque residía actualmente en Soplaviento junto a su familia. Se desempeñaba como operario de maquinaria pesada en esta obra vial que es ejecutada por la Gobernación de Bolívar desde octubre de 2025.

De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente se registró hacia las 4:30 de la tarde, cuando Utria Rodríguez operaba una vibrocompactadora. Al descender por una pendiente, habría perdido el control del equipo, que terminó volcándose y cayéndole encima, causándole la muerte de manera inmediata.

Al lugar acudieron unidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona, quienes se encargaron de realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.