Mintrabajo encontró reiteradas conductas de acoso laboral y sexual en Caracol TV

Durante la inspección, lograron evidenciar fallas en prevención, investigación y protección de las víctimas de la empresa.

Según el informe, las situaciones de acoso no se presentarían como hechos aislados, sino como prácticas recurrentes conocidas entre trabajadoras, que incluso han sido objeto de conversación colectiva.

Sin embargo, este reconocimiento informal no se ha traducido en denuncias formales, lo que evidencia un fenómeno de subregistro y silenciamiento.

“Emitir esta medida preventiva para proteger derechos fundamentales que estuvieran en riesgo. Unas medidas que van dirigidas a las víctimas en este primer bloque del que les contaba donde solicitamos que tengan asesoría y acompañamiento jurídico, psicológico y en el cual se implementen desde ya políticas de no revictimización reparación entre estas reparaciones simbólicas que puedan hacer o que pueda realizar este canal de televisión”, indicó la Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz.

El documento también advierte que varias de estas mujeres optaron por no activar los mecanismos institucionales de denuncia, debido al temor a posibles represalias y a la percepción de ineficacia en las rutas internas de atención.

Hallazgos de la inspección

La presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual y laboral, que no se limitarían a casos aislados.

Subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y a la falta de confianza en los canales institucionales.

Ausencia de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a la existencia de denuncias conocidas por la empresa.

Deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, lo que compromete la efectividad de los mecanismos internos.

“Caracol televisión asuma no solamente la reparación no revictimización de las víctimas sino que adicional a esto las proteja de cualquier hostigamiento o de cualquier dificultad que estén enfrentando en este momento con ocasión a estás denuncias”, indicó la funcionaria.

Para el Ministerio, estos elementos permiten inferir la posible existencia de barreras estructurales que dificultan la denuncia y atención de estos casos, lo que refuerza la hipótesis de un problema que trasciende situaciones individuales.