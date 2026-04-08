Más de 600 policías custodiarán entorno del estadio Jaime Morón para Junior- Palmeiras

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía las medidas de movilidad que se implementarán esta noche con motivo del encuentro deportivo entre Junior de Barranquilla y Palmeiras, que se disputará la noche de hoy en el Estadio Jaime Morón León.

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Con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad vial antes, durante y después del evento, el DATT dispondrá de 54 unidades operativas, entre agentes de tránsito, reguladores y personal del equipo de educación vial, quienes estarán encargados de la regulación del tráfico y el acompañamiento a los actores viales en los alrededores del escenario deportivo.

Como parte de las medidas de organización del tránsito, se realizará el cierre de la Transversal 56 (Venao Flórez) entre la carrera 50 y la carrera 56A, con el fin de facilitar el flujo vehicular y brindar mayor seguridad a los asistentes al evento.

De igual forma, el DATT contará con grupos operativos en la avenida Pedro de Heredia y la avenida Pedro Romero, donde se realizará regulación permanente para evitar congestiones y garantizar la movilidad en estos importantes corredores viales de la ciudad.

Asimismo, el DATT invita a los asistentes al partido a priorizar el uso del transporte público colectivo o individual, con el propósito de reducir la presencia de vehículos particulares en los alrededores del estadio y facilitar el acceso y la salida de los aficionados.

Sin embargo, se habilitarán algunas zonas de parqueo en el estadio de sóftbol de Chiquinquirá y en el Complejo Acuático, espacios destinados para que los asistentes puedan estacionar sus vehículos de manera organizada y segura hasta que se complete el aforo de los sitios destinados.

La Alcaldía de Cartagena reitera su compromiso de trabajar articuladamente para garantizar eventos deportivos seguros, con movilidad organizada y respeto por las normas de tránsito en toda la ciudad.