Investigan muerte de hombre tras caer de una bicimoto en el barrio Henequén

No es clara la forma en que falleció un adulto de 58 años, quien en vida respondía al nombre de Richard Humberto Liendo, sin embargo, las autoridades investigan una versión del hecho ocurrido en el barrio Henequén, zona industrial de Cartagena.

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La hipótesis que indagan funcionarios del CTI y la Sijin, es que el ahora occiso se desplazaba en una bicimoto cuando fue impactado por un balón; el golpe con la pelota produjo su caída y segundos después, presuntamente, un mortal trauma con un muro de cemento.

El inesperado suceso habría ocurrido el 1 de abril, y siete días después galenos que prestaban servicios en un reconocido centro asistencial del distrito, confirmaron la fatídica noticia.