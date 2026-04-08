Gerardo Bedoya le suma otra ‘tarjeta roja’ a su trayectoria: ¿por qué?

Colombia

Existen diferentes leyendas del fútbol a nivel global que cuentan con títulos y récords dedicados a su talento y gestión en la cancha que pueden tardar en superarse, incluso a través de las generaciones.

En ese sentido, estos puestos son ocupados por estrellas futbolísticas, como Messi o Ronaldo; no obstante, hay un exfutbolista en Colombia que se destacó de una forma particular: ser el jugador que más veces ha sido amonestado con tarjeta roja, específicamente 46, sin sumar las que ha visto en su paso por los cuerpos técnicos. Se trata de Gerardo Bedoya, “el general”, que fue campeón de América con la Selección, así como es un ‘ídolo’ en el Racing y es referente en varios equipos colombianos.

Por esa razón, en medio del lanzamiento de la tarjeta débito de DaviPlata, la marca decidió unirse al exjugador, un hito que, además de sumarle otra tarjeta roja a su historia, lo convierte en el embajador de la tarjeta que sí lo pone a jugar de verdad. De esta manera, además de vivir “el regreso del rey de las tarjetas rojas”, llega el lanzamiento de esta nueva opción para los usuarios de la aplicación que los anima a vivir la experiencia.