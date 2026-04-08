Este domingo 12 de abril se va el agua en Cartagena por trabajos en planta de El Bosque

Aguas de Cartagena informa a la comunidad que este domingo 12 de abril realizará obras de mantenimiento en la Planta de Tratamiento El Bosque, que permitirán aumentar la producción de agua y mejorar las bajas presiones y ausencias de servicio que se han presentado en algunos sectores de la ciudad.

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Estas acciones han sido diseñadas para garantizar que la planta El Bosque opere en condiciones óptimas, y forman parte de las medidas estructurales planificadas para mitigar las recientes alteraciones en la prestación del servicio, derivadas de cambios en las condiciones del agua cruda recibida desde el punto de captación, lo que obliga a realizar actuaciones en los módulos de decantación de los sedimentadores.

Es importante señalar que Aguas de Cartagena ha venido implementando de manera continua una serie de acciones orientadas a robustecer el proceso de distribución del agua y mejorar la experiencia de los usuarios, entre las cuales se destacan:

- Traslado de algunos sectores de Nelson Mandela, desde la planta El Bosque hacia la planta El Cerro, optimizando la capacidad operativa, fortaleciendo la prestación del servicio en esta zona.

- Optimización de la operación del sistema frente a escenarios de alta demanda, para mejorar la continuidad del servicio.

- Acciones de control para la reducción de pérdidas y la detección de conexiones irregulares.

- Reparación estructural del Tanque Colinas, fortaleciendo la infraestructura clave del sistema.

“Estas jornadas forman parte de un plan de acción inmediato, mientras se ejecutan las inversiones previstas para ampliar el suministro de agua potable desde la Planta El Cerro hacia el sector suroccidental de la ciudad. Estas inversiones, proyectadas entre junio de 2026 y el primer semestre de 2027, fortalecerán la infraestructura del sistema, avanzando hacia un servicio más estable y confiable.”, expresó John Montoya Cañas, gerente general.

Los barrios que no tendrán agua son:

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco, sector Las Canteras; La María, los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza, sector Las Delicias.

Manga, San Pedro Libertad, El Espinal; Conjunto Residencial Tequendama, El Toril, La Quinta, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La Candelaria, María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara.

Olaya Herrera, sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas.

Castillete, Costa Linda, La Villa Olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ucopín, Urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, La Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Bruselas, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí.

Los corregimientos de Arroyo de Piedra, Bayunca, Pontezuela; La Carolina, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, El Pozón, urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Urbanización Parque de Bolívar, Henequén, Colinas de Betania.

Sectores de los siguientes barrios: