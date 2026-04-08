“Es una jugada y se burlaron de los cucuteños”: críticas por freno al debate del relleno sanitario

Malestar generó en el Concejo de Cúcuta la suspensión de las sesiones durante tres días por un presunto brote de tuberculosis, justo cuando estaba previsto el debate de control político sobre la prórroga del contrato del relleno sanitario por 20 años más.

El concejal Leonardo Jácome cuestionó la decisión y lanzó fuertes críticas. “Estas son las piruetas que hace el alcalde porque el alcalde no le da la cara a la gente. Utiliza al presidente del concejo que es su mandadero. Me da pena tener que decirlo así, pero hoy quedó evidenciado que no hay respeto por la gente en Cúcuta”.

El cabildante aseguró que se perdió la oportunidad de esclarecer el tema. “Hoy teníamos una oportunidad para que quedara claro qué pasó con el tema de Veolia y el relleno sanitario. Aquí estaba el gerente de Veolia, estaba la persona que el alcalde delegó para que firmara la prórroga, la renovación. Porque el otrosí dice que es prórroga y el alcalde dice que es renovación. O sea, ellos mismos se contradicen, pero la verdad es cierta”.

También criticó el modelo del servicio de aseo. “El alcalde decía que la recolección está en libre competencia. El alcalde es un mentiroso, pero también es ignorante, porque quien maneja el relleno sanitario es quien sabe a quién le recibe basura. ¿Para qué va a traer una empresa, unos compactadores, si Veolia dice yo no le recibo basura? Es una manera de poderles garantizar ellos 20 años al servicio”.

Finalmente, denunció restricciones en la sesión. “Yo pedí la palabra para hacer una intervención y hacer una constancia y el presidente me la quitó porque es que esto aquí es una dictadura. Yo pensé que Maduro estaba preso en Estados Unidos, pero parece que dejó aquí un descendiente porque eso no respeta a nadie”.

El debate sobre la prórroga del contrato del relleno sanitario fue suspendido en el Concejo de Cúcuta, luego de que, con una votación de 10 a 8, se decidiera no continuar la sesión con la empresa Veolia y la administración municipal. La discusión quedó reprogramada para el 27 de abril.