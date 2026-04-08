“Empresario Lisocky pagaba $ 200.000 por lujosa Isla Fiesta y ahora pide que se la devuelvan”: ANT

Empresario que pagaba solo $280.000 por paraíso baldío en Islas del Rosario insiste en que se lo devuelvan tras ser recuperado por la ANT

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, habló en 6 AMW sobre la polémica del Estado y el empresario caleño Jorge Andrés Jorge Lisocky por Isla Fiesta, un predio de 600 metros cuadrados ubicado en Islas del Rosario, que será devuelto al empresario caleño por orden de un juez.

Harman aseguró que el empresario duró del 2003 al 2007 sin pagar un solo peso por tener una isla en Rosario, y luego terminó de Incoder dándole un arrendamiento por $ 200.000 pesos al mes por una isla del Rosario.

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“Cuando llega a la Agencia Nacional de Tierras, ya se había culminado ese contrato, se lleva 2 años sin pagar nuevamente ni un peso”, aseveró.

El funcionario señaló que ellos actualizaron los cánones de arrendamiento a 11 millones de pesos mensuales el arriendo, “teniendo en cuenta que estos predios son baldíos inadjudicables, y la actualización conforme al valor comercial de las condiciones de explotación económica”.

Incluso afirmó que les estarían cobrando a turistas 1 millón de pesos por el alquiler de la isla por un fin de semana.

La decisión de un Tribunal de Bolívar

El director de la ANT aseveró que le preocupa que el Tribunal de Bolívar le titula a Lisocky “casi que el derecho fundamental a tener una isla, cuando estos son baldíos reservados de la Nación”.

Y como son baldíos reservados de la nación, está incluso el tribunal solicitando su devolución manteniendo el canon de arrendamiento de 200.000 pesos al mes.

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Frente a esta decisión, la ANT tuteló esa providencia del Tribunal de Bolívar ante el Consejo de Estado, y esperan que sea corregido pues lo consideran “inusual y absolutamente extraordinario”

¿Por qué la ANT no devolvería el predio al empresario?

Harman resaltó que la entidad no podría devolverle el predio a “un señor que no solamente incumplió 2 años, sino que pagó una cifra irrisoria determinada por el INCODER. Eso tiene un concurso, tiene que postularse, se en esas etapas, y tampoco lo hizo. O sea, no se inscribió formalmente en los procedimientos de selección para ser arrendatario de la isla”, aseveró.

El funcionario aseveró que lo que les interesa es que por las islas del Rosario se recaude lo que se tiene que recaudar.

“Si hay particulares que tienen la legítima intención de explotar estas islas, que paguen lo que tienen que pagarle al Estado por esa explotación económica”.