Dos perros fueron rescatados tras ser encontrados colgados en el antejardín de una casa

Ibagué vivió un indignante caso de maltrato animal durante el pasado Viernes Santo, cuando dos perros fueron encontrados colgados de un árbol, suspendidos de sus extremidades posteriores en el antejardín de una vivienda.

El hecho, que generó rechazo inmediato, fue atendido gracias a un operativo conjunto entre el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) y la Policía Ambiental, quienes lograron rescatar a los animales a tiempo. En el lugar, las autoridades sorprendieron en flagrancia al presunto responsable, un adulto mayor, quien fue capturado de manera inmediata.

Tras su rescate, los caninos fueron trasladados al CAPA, donde actualmente reciben atención médico-veterinaria especializada.

“Los dos perritos fueron trasladados al CAPA donde recibieron atención médico-veterinaria especializada. Tras la valoración, se evidenció que aunque fueron víctimas de un acto de crueldad, no presentan afectaciones médicas de gravedad; sin embargo, permanecen bajo observación y custodia, garantizando su recuperación integral y su bienestar. No toleraremos el maltrato y seguiremos trabajando de la mano con la Policía para actuar de manera inmediata frente a cualquier situación que vulnere sus derechos”, afirmó Dixon Mendoza, asesor del CAPA.

Desde la Administración Municipal se reiteró el rechazo contundente frente a cualquier forma de violencia contra los animales y se aseguró que se continuará trabajando de manera articulada con las autoridades para actuar de forma inmediata ante estos casos.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de maltrato animal y asumir un rol activo en la protección de los animales.