Dos mujeres capturadas con más de 300 dosis de marihuana en zona norte de Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico de sustancias estupefacientes, logrando la captura de dos mujeres en el norte de la ciudad.

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En controles y registros desplegados por las patrullas de vigilancia, fueron interceptadas dos mujeres de 34 años, por el sector del Anillo Vial, cerca del corregimiento de La Boquilla. Al ser requeridas por los uniformados, se tornaron nerviosas, encontrándoles en su poder 300 dosis de marihuana, avaluadas en más de 600 mil pesos.

Los estupefacientes incautados y las capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.065 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 500 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso, nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.