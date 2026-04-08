Así les fue a los colombianos en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco

Se corrió la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco con un triunfo para la fuga que tuvo a dos corredores, Igor Arrieta y Axel Laurance como los principales protagonistas de la fracción que tuvo tres premios de montaña y un final con un repecho en los últimos metros.

La noticia del día fue el abandono de uno de los favoritos al título, el mexicano Isaac del Toro que sufrió una dura caída, intentó regresar a la bicicleta, pero el dolor de cadera no se lo permitió. Su equipo, el UAE Team Emirates, no ha dado un parte oficial de su situación médica.

La etapa estuvo marcada por la actuación de los escapados y sus perseguidores que, al final se dejaron tomar una ventaja considerable y suficiente para que los dos cabeza de carrera pudieran disputar los últimos metros.

Allí, el ciclista del Ineos y el de UAE vivieron una bonita disputa que fue para el francés Laurance que venció al sprint cuando ya el grupo los alcanzaba. Arrieta fue segundo y Natnael Tesfatsion, del Movistar, fue tercero en la línea de meta.

El líder de la competencia, el francés Paul Seixas llegó en el puesto 12 a un minuto y cuatro segundos del ganador y sigue siendo el líder de la competencia por encima del esloveno Primoz Roglic y su compañero de equipo Florian Lipowitz.

¿Cómo le fue a los colombianos en la tercera etapa del País Vasco?

El mejor colombiano de la tercera etapa de la Itzulia fue Harold Tejada que también es el mejor de la general en la que se ubica en el octavo lugar a 2 minutos y 48 segundos de Seixas.

El segundo mejor colombiano en la CG es Sergio Higuita en el puesto 18 a 4:34 del francés del Decathlon. Luego se ubica Brandon Rivera en el lugar 88 a 29:12

¿Cómo será la cuarta etapa de la Itzulia?

La cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco será para clasicómanos en un terreno mordido con siente premios de montaña seis de tercera y uno de segunda categoría para un recorrido rompe piernas.

Tendrá 167.2 kilómetros de intensidad y velocidad y terminará con un repecho en los últimos metros del recorrido en Galdakao.