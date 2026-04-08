Alerta roja hospitalaria persiste por alta ocupación y aumento de remisiones en el Huila

Neiva

El departamento se mantiene en alerta roja hospitalaria debido a la creciente presión sobre los servicios de salud. Actualmente, la ocupación promedio de la red hospitalaria alcanza el 90 %, una cifra que también se refleja en las unidades de cuidado intensivo. Esta situación ha sido monitoreada de manera constante, incluso con acompañamiento de la Superintendencia de Salud, ante el riesgo de colapso en la atención.

Los coordinadores de urgencias, donde se analizó el comportamiento de la demanda. Allí se evidenció un incremento significativo en las remisiones provenientes de departamentos como Putumayo, lo que ha generado una mayor congestión en la red. Como consecuencia, los servicios de urgencias registran actualmente una ocupación superior al 100 %.

Para Cesar Roa, secretario de salud departamental, afirmo que “este panorama ha obligado a las autoridades sanitarias a mantener la alerta roja y a implementar medidas restrictivas. Entre ellas, se contempla la limitación en la recepción de pacientes de otras regiones y la reprogramación de procedimientos no prioritarios, como cirugías electivas”.

En cuanto al comportamiento por especialidades, el área de pediatría presenta la mayor ocupación debido a un brote de enfermedades respiratorias agudas. A esto se suma el aumento de pacientes con patologías crónicas que acuden a urgencias, así como los casos derivados de accidentes de tránsito registrados durante la temporada.