Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 abr 2026 Actualizado 18:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Alerta roja hospitalaria persiste por alta ocupación y aumento de remisiones en el Huila

La ocupación promedio de la red hospitalaria alcanza el 90 %, con atención a pacientes del Huila, Caquetá y Putumayo.

los servicios de urgencias registran actualmente una ocupación superior al 100 %. Foto Redes Sociales.

los servicios de urgencias registran actualmente una ocupación superior al 100 %. Foto Redes Sociales.

los servicios de urgencias registran actualmente una ocupación superior al 100 %. Foto Redes Sociales.

Neiva

El departamento se mantiene en alerta roja hospitalaria debido a la creciente presión sobre los servicios de salud. Actualmente, la ocupación promedio de la red hospitalaria alcanza el 90 %, una cifra que también se refleja en las unidades de cuidado intensivo. Esta situación ha sido monitoreada de manera constante, incluso con acompañamiento de la Superintendencia de Salud, ante el riesgo de colapso en la atención.

Los coordinadores de urgencias, donde se analizó el comportamiento de la demanda. Allí se evidenció un incremento significativo en las remisiones provenientes de departamentos como Putumayo, lo que ha generado una mayor congestión en la red. Como consecuencia, los servicios de urgencias registran actualmente una ocupación superior al 100 %.

Para Cesar Roa, secretario de salud departamental, afirmo que “este panorama ha obligado a las autoridades sanitarias a mantener la alerta roja y a implementar medidas restrictivas. Entre ellas, se contempla la limitación en la recepción de pacientes de otras regiones y la reprogramación de procedimientos no prioritarios, como cirugías electivas”.

En cuanto al comportamiento por especialidades, el área de pediatría presenta la mayor ocupación debido a un brote de enfermedades respiratorias agudas. A esto se suma el aumento de pacientes con patologías crónicas que acuden a urgencias, así como los casos derivados de accidentes de tránsito registrados durante la temporada.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir