Tres vallecaucanos representarán a Colombia en el Panamericano de natación artística en Chile

La Selección Colombia de natación artística se alista para competir en el Campeonato Panamericano clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputará del 8 al 11 de abril en Santiago de Chile.

Dentro de la delegación nacional se destaca la presencia de tres deportistas del Valle del Cauca: Natalia Jurado Ocampo, Valerie Cuenca Londoño y Nicolás Tascón Velásquez, quienes fueron convocados por la Federación Colombiana de Natación para representar al país en este importante evento internacional.

Las vallecaucanas Jurado y Cuenca cuentan con experiencia internacional, tras su participación en el PanAm Aquatics Medellín 2025, donde lograron medalla de bronce en las pruebas de equipo libre junior mixto (205.2920) y equipo técnico junior mixto (211.2109), resultados que respaldan su presencia en el seleccionado nacional. Por su parte, Nicolás Tascón Velásquez viene de obtener la medalla de bronce en la Copa Mundo de natación artística 2026, en la prueba de solo libre masculino, con una puntuación de 158.8025, consolidándose como uno de los principales referentes del país en esta modalidad.

El Centro Acuático Kristel Köbrich albergará el torneo, que tendrá a 300 deportistas de 21 naciones. Este se está estableciendo como una de las competencias más rigurosas del calendario continental y es vital en el proceso clasificatorio para Santo Domingo 2026.

La delegación colombiana llega a esta competencia respaldada por un proceso técnico continuo que ha incluido participación en eventos nacionales e internacionales, además de concentraciones en ciudades como Medellín y Cali, donde se han fortalecido las rutinas y el trabajo en equipo.

La entrenadora Mariana Quintero Londoño será la responsable de dirigir al equipo durante el proceso técnico de esta competición internacional, en la que Colombia intentará garantizar su clasificación en un evento respaldado por PanAm Aquatics. Este incluye pruebas en modalidades como dueto, solo, acrobático y equipo.

Con estos resultados y su presencia en la selección nacional, los deportistas vallecaucanos continúan consolidando el protagonismo del departamento en la natación artística, aportando al crecimiento del país en el panorama internacional. El reto en Santiago de Chile será determinante para medir el nivel del equipo colombiano frente a las potencias del continente y avanzar en el objetivo de asegurar un lugar en Santo Domingo 2026.