Tras casi 10 años, absuelven a exsecretaria de Educación de Santander investigada por el PAE

Después de casi 10 años de proceso judicial, un juzgado de Bucaramanga emitió fallo absolutorio en primera instancia a favor de la exsecretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, investigada por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

El caso se remonta a 2017, cuando la Fiscalía adelantó capturas por supuestas anomalías en un contrato del PAE en el departamento. Sin embargo, recientemente se conoció la decisión judicial que cambia el rumbo del proceso.

El abogado penalista Rodrigo Parada explicó que la decisión reconoce que no se cometieron irregularidades.

“Logramos que la justicia reconociera lo que debió haberse reconocido desde el principio, que no habían cometido delito alguno”, afirmó.

Según explicó, durante el proceso no se logró demostrar que existieran anomalías en la contratación. “Las apreciaciones de la Fiscalía no estaban soportadas en lo que la ley establecía ni en la evidencia”, señaló.

Uno de los puntos que generó polémica en su momento fue el supuesto sobrecosto en alimentos del PAE, lo cual, de acuerdo con lo expuesto en el proceso, no se comprobó. “Probamos que esos cobros nunca existieron ni fueron facturados al departamento”, agregó.

También indicó que la decisión judicial concluyó que la contratación se realizó conforme a la normativa vigente.“La jueza reconoció que lo que existía acá era un respeto a la ley”, explicó.

Sobre lo que sigue, se espera que la Fiscalía decida si interpone un recurso de apelación. “Lo más probable es que interpongan apelación y será el Tribunal de Bucaramanga el que revise la decisión”, puntualizó.

Por ahora, el fallo en primera instancia marca un giro en este caso que se extendió por casi una década.