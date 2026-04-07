Sucre avanza en transición energética con proyecto solar para microacueductos rurales

Sincelejo

La Gobernación de Sucre continúa impulsando su estrategia de transición energética con un proyecto que busca garantizar el acceso permanente a agua potable en comunidades rurales mediante el uso de energía solar. En una visita de seguimiento realizada por la Secretaría de Energías a los municipios de San Pedro y Ovejas, las autoridades verificaron el progreso de las obras en los microacueductos de Canutalito, San Mateo y Rancho Largo.

Según el secretario de Energías, Cristian Ramírez, las intervenciones ya superan el 40% de ejecución, con trabajos que incluyen obras civiles, estructuras y la instalación de paneles solares.

“Muy pronto entraremos en la etapa final, que corresponde al cableado y equipos internos necesarios para poner a funcionar los paneles y asegurar un servicio de agua potable con una energía más económica y sostenible”, explicó.

Para las comunidades beneficiadas, el proyecto representa un cambio significativo en su calidad de vida. Jacqueline Rodríguez, representante legal de la Junta de Acción Comunal de Canutalito, destacó que el sistema fotovoltaico reducirá los costos del consumo eléctrico, un gasto históricamente elevado en la región Caribe.

A su vez, Jesús Asia, habitante de Canutalito, celebró los avances al señalar que los altos recibos de energía afectaban la economía familiar.

“Este proyecto nos ayudará mucho. Estábamos asfixiados por el costo de la luz”, afirmó.

La Administración departamental, en cabeza de Lucy García Montes, reiteró que este tipo de iniciativas buscan mejorar las condiciones de vida en zonas rurales, garantizar la sostenibilidad financiera de los microacueductos y avanzar de manera decidida en la transición hacia energías limpias.

Con este proyecto, Sucre consolida su apuesta por soluciones energéticas renovables que permitan acceso a servicios básicos de manera eficiente, económica y sostenible en los territorios más apartados.