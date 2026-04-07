Ofrecen hasta $15 millones de recompensa por información sobre muerte de menor en Barrancabermeja

Las autoridades en Barrancabermeja ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quienes entreguen información que permita esclarecer la muerte de una menor de 15 años, en hechos ocurridos en la Comuna 3 del distrito.

El secretario del Interior, Oscar Hernández Durán, confirmó la medida e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar datos que permitan avanzar en el caso.

“El Distrito Especial de Barrancabermeja ofrece hasta 15 millones de pesos a las personas que suministren información oportuna y veraz que conduzca a la captura de los autores de este lamentable hecho”, señaló el funcionario.

De acuerdo con las autoridades, la Policía Nacional, en articulación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Por ahora, se manejan todas las hipótesis dentro del proceso investigativo.“Se están evaluando todas las líneas de investigación para poder identificar a los responsables”, indicó Hernández.

El funcionario también insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para lograr resultados.“La participación de la comunidad es clave para avanzar en este tipo de casos y dar con los responsables”, agregó.

Finalmente, destacó que, pese a este hecho, en el distrito se ha registrado una reducción en los indicadores de violencia.

“Durante la Semana Santa se logró una disminución superior al 82 % en los casos de muertes violentas”, puntualizó.