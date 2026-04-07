Nuevo ataque sicarial en el sur de Cartagena dejó un hombre muerto a las afueras de un supermercado

La tranquilidad de quienes realizaban sus compras y transitaban por la vía de La Cordialidad se vio interrumpida por un nuevo hecho de sangre que cobró la vida de un hombre en plena zona comercial. El ataque se registró exactamente a las afueras de un reconocido supermercado ubicado a solo unos pasos de la Terminal de Transportes de Cartagena, donde sicarios en motocicleta abordaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de emprender la huida.

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Testigos del suceso relataron que el estruendo de los proyectiles generó pánico entre los clientes del establecimiento y los viajeros que a esa hora circulaban por este neurálgico punto del sur de la ciudad. Aunque algunas personas intentaron auxiliar al hombre, la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento de forma instantánea, quedando su cuerpo tendido en el acceso al comercio ante la mirada atónita de transeúntes y trabajadores del sector.

Efectivos de la Policía Metropolitana de Cartagena acordonaron rápidamente el área para permitir que las unidades de criminalística realizaran la inspección técnica al cadáver y recolectaran las evidencias balísticas en el sitio. Este nuevo caso de sicariato ocurre en un punto de alto flujo peatonal, lo que ha llevado a los investigadores a revisar de manera prioritaria las cámaras de seguridad del supermercado y de los locales cercanos para identificar la ruta de escape de los agresores.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni los posibles móviles del crimen, aunque se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas debido a la modalidad del ataque. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal mientras la institución policial refuerza los operativos en los barrios aledaños para dar con el paradero de los responsables de este homicidio que eleva la tensión en la capital de Bolívar.