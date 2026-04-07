Noche de cine cartagenero este 10 y 11 de abril en el Palacio de la Inquisición

Durante dos noches, las historias cinematográficas cartageneras saldrán de los barrios, calles y memoria de sus creadores para encontrarse con el público en la Noche del Cine Cartagenero (NCC), un evento que celebra la fuerza y diversidad del talento audiovisual local.

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El 10 y 11 de abril, la programación se llevará a cabo en el auditorio del Museo Histórico de Cartagena de Indias, ubicado en el emblemático Palacio de la Inquisición.

La jornada del 10 de abril iniciará a las 3:30 p. m. con el Primer Encuentro de Asambleístas de Cinematografía y Audiovisuales de Cartagena de Indias, un espacio de diálogo con los agentes del sector orientado a socializar las actividades, avances y acciones ejecutadas por el Consejo de Artes Cinematográficas Audiovisuales y Medios Interactivos del Distrito a lo largo de 2025.

La agenda continuará a las 5:15 p. m. con un compartir, seguido a las 5:30 p. m. de la proyección del cortometraje de apertura Los Amores del Maizal de Jorge Benítez, junto con la exhibición de los cortometrajes de la selección oficial en competencia.

Por su parte, el 11 de abril la programación iniciará a las 4:30 p. m. con la muestra de cortometrajes en competencia y culminará con la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá a los ganadores de cada categoría, quienes recibirán una estatuilla y premios en dinero. La jornada incluirá además la entrega de reconocimientos a destacadas personalidades del cine local, en homenaje a su trayectoria y contribución al fortalecimiento del sector audiovisual en la ciudad.

Entre las obras que marcarán la programación se encuentran títulos con una importante circulación local y nacional. Destacan El Capitán Cartagena sale a la calle, del cineasta y actor Jhon Narváez, ganador del Premio Macondo; así como

MACHO de Emmanuel Vidal, reconocido en Proyecto 48 Colombia. A estas se suman AMAÍA de Sebastián Vergara y A través de tus ojos de Jaime Lince.

La memoria y el territorio también llegan a la pantalla con Memorias de Getsemaní de Andry Morales, mientras que la animación cartagenera toma fuerza con “Still Breathes” de Elk Salvera y “Ritmo del Muelle” de Roberto Ortiz.

La mirada femenina tendrá un lugar destacado en la categoría universitaria con obras dirigidas por mujeres cineastas como Todo lo que soy de Juliany Pacheco, Con ella de Leiry Barrios y Lo que guardamos de Pamela Mouthon, reflejando nuevas voces que emergen desde la formación académica. En esta misma categoría se destaca también Después del Fin, del realizador universitario Jean Navarro, una historia que aborda el duelo a partir de la pérdida, en la que su protagonista deberá decidir entre dejar ir el pasado o aferrarse al recuerdo de un amor.

A esta muestra se suman A fuego lento, realizado por un equipo de estudiantes de la Universidad de Cartagena, un documental que explora el caldero como símbolo de memoria, unión familiar y tradición culinaria en el Caribe colombiano; y Herencia que nos trajo el Sinú, un cortometraje documental en el que estudiantes cartageneros viajaron hasta Santa Cruz de Lorica (Córdoba) para retratar la historia, memoria e identidad cultural de este territorio a partir de su relación con el río Sinú.

A esto se suma la fuerza de los procesos comunitarios, con colectivos audiovisuales que narran desde sus territorios: “El Ángel de la Navidad”, de Ángeles de Calle en elbarrio El Pozón; “Cartagena Anfibia” de Relato Migrante; “NGUBÁ” de Madre Monte, “No lo hagas más difícil” del colectivo Rondón Rojas y “Aquí no hay cuarentena”, deVisión de Abeja.

La Noche del Cine Cartagenero es una iniciativa liderada por el Consejo de Artes Cinematográficas Audiovisuales y Medios Interactivos del Distrito de Cartagena de Indias, con el apoyo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, que busca abrir un espacio de encuentro entre realizadores y ciudadanía, al tiempo que fortalece la circulación del cine local y la formación de públicos.

El cine es hoy la práctica cultural más importante entre los cartageneros, con un 16% de participación, según la encuesta de percepción ciudadana Cartagena Cómo Vamos 2025, una realidad que reafirma el lugar que ocupa en la vida cultural de la ciudad y la necesidad de seguir fortaleciendo sus espacios de encuentro.

La Noche del Cine Cartagenero se consolida como una plataforma para reconocer el trabajo de quienes están contando la ciudad desde sus propias voces, llevando a la pantalla relatos que conectan con la identidad, los territorios y las realidades del Caribe.

No solo busca exhibir obras, sino también fortalecer la circulación del cine local, fomentar la formación de públicos y aportar a la construcción de memoria audiovisual en Cartagena.