Más de 800 tenderos serán fortalecidos con programa para impulsar el comercio de barrio en Ibagué

Con el objetivo de fortalecer el comercio de barrio y mejorar la competitividad de pequeños negocios, la Cámara de Comercio de Ibagué, en alianza con la Alcaldía, lanzó el programa “Conéctate Tendero”, una iniciativa que beneficiará a más de 800 tenderos de la ciudad.

El programa busca impulsar tiendas, minimercados y supermercados a través de procesos de formación, transformación digital y conexión con proveedores, apostándole al crecimiento de uno de los sectores más representativos de la economía local.

En su primera fase, se logró la caracterización de 567 establecimientos, superando la meta inicial de 500 negocios, tras un recorrido por distintas comunas de Ibagué que permitió identificar necesidades reales del sector.

“Con esta estrategia fortaleceremos sus capacidades administrativas, financieras, laborales y tecnológicas, para que sus negocios trasciendan. Este programa no distinguirá si la empresa está formalizada o no, sino que se enfocará en fortalecer sus capacidades”, indicó Carlos Hernando Enciso Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Las cifras evidencian la importancia del programa: el 89,8 % de los negocios son formales, el 69,8 % tiene más de tres años de antigüedad y el 65,1 % está liderado por mujeres, lo que resalta el papel clave de este sector en la economía de la ciudad.

Durante abril se desarrollará la etapa de capacitación, donde los tenderos recibirán formación en gestión financiera, fijación de precios, servicio al cliente, vitrinismo y herramientas digitales. Posteriormente, se avanzará en una fase de transformación que incluye mejoras físicas en los establecimientos para optimizar la experiencia del cliente.

El programa también contempla un componente de relacionamiento comercial, que permitirá a los tenderos conectarse con proveedores y grandes distribuidores, generando nuevas oportunidades de negocio.

“Vivo en el negocio del TAT hace muchos años y es correcto que le agradezcamos a los tenderos. Las tiendas siguen muy activas a pesar de la llegada de grandes superficies como D1 o Ara; la economía de barrio está más viva que nunca”, afirmó Moisés Olarte, representante de marcas proveedoras.

Como cierre, se realizará Expo Tendero el próximo 10 de mayo en la Plaza de Bolívar de Ibagué, un evento que reunirá a comerciantes, proveedores y entidades públicas y privadas, donde los participantes podrán acceder a descuentos, bonos y beneficios para fortalecer sus negocios.

En la iniciativa participan entidades y empresas como el Departamento de Prosperidad Social (DPS), Bimbo, Colanta, Coca-Cola, AJE Group, Nutresa, entre otras, consolidando un ecosistema que busca dinamizar la economía local y potenciar el comercio tradicional en la ciudad.