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07 abr 2026 Actualizado 13:50

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Tunja

Más de 40 estudiantes serán reubicados por emergencias causadas por lluvias en Samacá

Sectores rurales y urbanos presentan afectaciones, mientras autoridades evalúan riesgos con apoyo técnico especializado.

Más de 40 estudiantes serán reubicados tras suspensión de clases por emergencia en la vereda Salamanca.

Más de 40 estudiantes serán reubicados tras suspensión de clases por emergencia en la vereda Salamanca.
Tunja

Samacá

Las fuertes lluvias que se han registrado en el municipio de Samacá generaron emergencias en varios sectores, lo que llevó a la administración del alcalde Wilson Castiblanco Gil a activar un plan de contingencia en zonas de alto riesgo como la vereda Quite (sector El Rodadero), el barrio Santa Lucía y la vereda Salamanca, en la escuela La Fábrica.

Tras las primeras evaluaciones realizadas por la Secretaría de Infraestructura, Bomberos y el grupo de Movilidad, el mandatario confirmó la articulación con el nivel departamental. “Ya gestionamos la llegada de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo para fortalecer las acciones”, señaló Castiblanco Gil.

El alcalde también anunció medidas preventivas para proteger a la comunidad educativa. “Hemos suspendido las clases en la Escuela sector La Fábrica para proteger a nuestros estudiantes”, afirmó, al tiempo que indicó que, junto a la Secretaría de Educación, se adelanta la reubicación de más de 40 niños en espacios seguros. Asimismo, este martes se contará con el apoyo de profesionales especializados para definir acciones de mitigación en las zonas afectadas.

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