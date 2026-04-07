“María Corina Machado fue mi inspiración”: De la Espriella tras reunión con la líder venezolana

El aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, publicó un video en el que se evidencia que sostuvo una reunión con la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, en compañía de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Las imágenes fueron difundidas a través de su cuenta de X, donde se observa a los líderes en una videollamada. Tras la reunión, De la Espriella destacó el papel de Machado en su visión política y en la construcción de su movimiento.

“María Corina fue mi inspiración para crear Defensores de La Patria: el 28 de julio de 2024, cuando el narcodictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela”, dijo.

El candidato también aseguró que su eventual administración trabajaría por la reconstrucción de Colombia y Venezuela, planteando una visión conjunta frente a los desafíos políticos y democráticos en ambos países.

“Vamos a aprender de la experiencia de María Corina para que nos ayude a organizar a nuestro ejército de Defensores, porque no vamos a permitir que Petro haga lo de Maduro, robándose las elecciones en Colombia”, concluyó.

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