“Manuel Cepeda fue un promotor de la lucha armada e Iván Cepeda es protector de criminales”: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en medio del cruce de acusaciones que ambos protagonizan desde el fin de semana.

En un nuevo mensaje publicado en redes sociales, Uribe aseguró que no le sorprende que “al Congreso lleguen criminales de las FARC” y, en ese contexto, volvió a mencionar a Manuel Cepeda, padre del senador, a quien señaló de haber “promovido la lucha armada”.

Además, el exmandatario calificó a Iván Cepeda como “protector de criminales”, manteniendo la línea de críticas que ha sostenido en los últimos días.

¿Por qué se generó la controversia?

La confrontación entre ambos dirigentes se intensificó luego de que, un día antes, Cepeda respondiera a señalamientos similares del expresidente. En esa ocasión, defendió la memoria de su padre, exsenador de la Unión Patriótica asesinado en 1994.

“Mi padre fue un senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece”, afirmó el candidato presidencial.

En su respuesta, Cepeda también hizo referencia a la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente. “Su hermano Santiago es un criminal condenado a 28 años de cárcel, jefe de la banda paramilitar Los 12 Apóstoles”, dijo.

Por ahora, el senador no se ha pronunciado frente a este nuevo mensaje de Uribe, que vuelve a escalar la confrontación en pleno escenario electoral.

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