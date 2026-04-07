Juliana Guerrero fue chiflada durante consejo de la Universidad Popular del Cesar

Juliana Guerrero una vez más fue chiflada en en medio de la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) realizada en Jagua de Ibirico. El momento se vio marcado por un momento de tensión cuando la delegada presidencial ante el órgano académico, exponía su posición sobre la creación de una nueva sede universitaria.

Según un video difundido por el periodista, Jacobo Solano, se observa a Guerrero sentada en la mesa del consejo mientras intentaba hablar.

“Es decir, el Gobierno nacional por parte del Ministerio de Educación no puede saber qué se requiere, cómo se requiere y de qué forma, si esta sede no existe todavía”, indicaba Guerrero.

Fue en ese momento cuando los asistentes comenzaron a interrumpirla con gritos, alegatos y chiflidos, con los que se dejó claro su descontento con la presencia de la delegada presidencial.

A pesar del instante, Guerrero continuó su intervención y señaló que “necesitamos que se haga por muchas razones, pero sobre todo tiene que estar firmado jurídicamente para pasar al Consejo Académico y ver qué programas se requieren.”

Curiosamente, tras esta intervención, recibió aplausos de un sector y rechazo de otro, lo cual dejó en evidencia lo que su figura y presencia en el lugar genera en la comunidad universitaria.

Este encuentro se desarrolló tras la aprobación, en tiempo récord y sin todos los consejeros presentes, de la elección de Guillermo Echavarría Gil como nuevo rector de la UPC. La sesión careció de la representación estudiantil y la intervención de Juliana Guerrero fue percibida por algunos como clave en la configuración del resultado, el 9 de marzo de 2026.

Cabe mencionar que la joven fue designada por el presidente Gustavo Petro como representante en el Consejo Superior desde el 1 de abril de 2025, luego de su paso como jefa de gabinete del ministro del Interior, Armando Benedetti.

La participación de Guerrero en el consejo universitario es objeto de controversia debido a la polémica que se reveló por la presunta falsificación de su diploma universitario, puesto que se presentaba como profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José sin haber completado los requisitos para obtener el título.