Joven pide justicia tras ser lanzada presuntamente desde un quinto piso por su expareja

A través de sus redes sociales, Paula Andrea Pardo Martínez hizo un llamado a la Fiscalía, y en general a las autoridades, para que su caso no pase desapercibido.

La joven aseguró que su expareja sentimental, identificado como Andrés Felipe Bustos Castañeda, presuntamente la habría lanzado desde su apartamento, ubicado en un piso 5, el pasado 17 de diciembre.

“Me tiró desde el quinto piso de su apartamento en el conjunto Balcones del Sol III ubicado en Soacha”, expresa la joven en el video, donde revela las lesiones causadas por la caída.

Añadió que ahora enfrenta serias secuelas neurológicas y físicas, incluyendo la pérdida de la movilidad de la mitad de su cuerpo y fallas en su habla.

Paula dijo a Caracol Radio que su presunto abusador, el día de los hechos, dijo a las autoridades que él no la tiró y que la mujer lo habría hecho de forma autónoma porque tenía conductas suicidas, afirmación que ella niega.

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Agregó que llamó a la línea púrpura tras haber enfrentado tan compleja situación, quienes le brindaron asesoría para llevar a cabo todo el proceso legal.

Aunque por ese lado tuvo acompañamiento, hoy Pardo denuncia con temor ya que después de casi 3 meses, no ha visto ningún avance en el proceso.