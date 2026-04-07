Exceso de velocidad, principal hipótesis del grave accidente de un bus de Coomotor en Ibagué
El exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo en la variante de Ibagué. El siniestro deja por lo menos seis personas muertas.
Ibagué
El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se trasladó hasta Ibagué para dirigir la atención de la emergencia provocada por el accidente de un bus adscrito a la empresa Coomotor, el cual deja un saldo parcial de seis personas muertas y 22 lesionadas.
De acuerdo con el oficial, la principal hipótesis del accidente apunta a un presunto exceso de velocidad por parte del conductor y la posterior pérdida de control del vehículo, lo que provocó su volcamiento y el fuerte choque contra árboles ubicados en la zona de la glorieta de Payandé.
“En este hecho se vio involucrado un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Medellín – Florencia (Caquetá), el cual había salido de la terminal de transporte aproximadamente a las 5:30 p. m. del día anterior. Según el reporte preliminar, el siniestro se registró hacia las 3:30 de la madrugada de este martes”, acotó el coronel Parra.
Tras una breve escala en Ibagué, el vehículo tomó la variante con rumbo al Huila y posteriormente hacia Caquetá. Sin embargo, minutos después de salir de la Terminal de Transportes se produjo el grave siniestro vial.
“A la fecha, se reportan seis personas adultas fallecidas y 22 lesionadas, de las cuales dos presentan heridas de gravedad, incluyendo amputaciones en extremidades. Entre los afectados se encuentran tres menores de edad: un bebé de 9 meses, un menor de 11 años y un adolescente de 15 años, quienes están recibiendo atención médica. Los lesionados han sido trasladados a centros asistenciales, entre ellos la clínica Asotrauma y el hospital Federico Lleras”, agregó.
Con relación a las causas del accidente, el coronel indicó que las primeras indagaciones apuntan a una posible pérdida de control del vehículo por exceso de velocidad en curva; sin embargo, precisó que estos hechos son materia de investigación.
Hasta ahora, se conoce la identidad de dos de las personas fallecidas en el siniestro: Sara Salcedo Vergara, de 59 años, y María Alejandra Vega, quienes se dirigían hacia la ciudad de Florencia. Las identidades de las demás víctimas mortales aún no han sido confirmadas por las autoridades.