Exceso de velocidad, principal hipótesis del grave accidente de un bus de Coomotor en Ibagué

Ibagué

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se trasladó hasta Ibagué para dirigir la atención de la emergencia provocada por el accidente de un bus adscrito a la empresa Coomotor, el cual deja un saldo parcial de seis personas muertas y 22 lesionadas.

De acuerdo con el oficial, la principal hipótesis del accidente apunta a un presunto exceso de velocidad por parte del conductor y la posterior pérdida de control del vehículo, lo que provocó su volcamiento y el fuerte choque contra árboles ubicados en la zona de la glorieta de Payandé.

“En este hecho se vio involucrado un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Medellín – Florencia (Caquetá), el cual había salido de la terminal de transporte aproximadamente a las 5:30 p. m. del día anterior. Según el reporte preliminar, el siniestro se registró hacia las 3:30 de la madrugada de este martes”, acotó el coronel Parra.

Tras una breve escala en Ibagué, el vehículo tomó la variante con rumbo al Huila y posteriormente hacia Caquetá. Sin embargo, minutos después de salir de la Terminal de Transportes se produjo el grave siniestro vial.

“A la fecha, se reportan seis personas adultas fallecidas y 22 lesionadas, de las cuales dos presentan heridas de gravedad, incluyendo amputaciones en extremidades. Entre los afectados se encuentran tres menores de edad: un bebé de 9 meses, un menor de 11 años y un adolescente de 15 años, quienes están recibiendo atención médica. Los lesionados han sido trasladados a centros asistenciales, entre ellos la clínica Asotrauma y el hospital Federico Lleras”, agregó.

Con relación a las causas del accidente, el coronel indicó que las primeras indagaciones apuntan a una posible pérdida de control del vehículo por exceso de velocidad en curva; sin embargo, precisó que estos hechos son materia de investigación.

Hasta ahora, se conoce la identidad de dos de las personas fallecidas en el siniestro: Sara Salcedo Vergara, de 59 años, y María Alejandra Vega, quienes se dirigían hacia la ciudad de Florencia. Las identidades de las demás víctimas mortales aún no han sido confirmadas por las autoridades.