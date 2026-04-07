En Cartagena cayó ‘El Abuelo’: era uno de los más buscados por la policía en Barranquilla

Como Jesús Manuel Valdez Ortega, de 25 años, fue identificado el hombre que cayó tras un allanamiento realizado por unidades de la policía en el barrio Manga de Cartagena. Este sujeto conocido con el alias de ‘El Abuelo’, figuraba en el cartel de los más buscados por extorsión en la ciudad de Barranquilla.

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El procedimiento fue confirmado por el Brigadier General Gelver Peña, comandante del organismo policial en el distritito turístico, quien aseguró que labores de inteligencia permitieron ubicarlo mientras visitaba la ciudad en compañía de su pareja sentimental.

“Según labores investigativas, alias ‘El abuelo’ sería uno de los principales cabecillas de zona del Grupo Delincuencial Organizado “Los Costeños”. Este individuo estaría presuntamente encargado de dinamizar actividades delictivas como la distribución de panfletos intimidatorios, así como la coordinación de hechos violentos, entre ellos homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla”, dijo la policía en la capital del Atlántico.

Así mismo, se conoció que este sujeto fue capturado en febrero de 2024, por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el barrio Lucero de ‘La Arenosa’ durante el mes de noviembre del 2023.