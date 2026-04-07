Empresario que pagaba $280.000 terreno en Islas del Rosario insiste en que se lo devuelvan

Empresario que pagaba solo $280.000 por paraíso baldío en Islas del Rosario insiste en que se lo devuelvan tras ser recuperado por la ANT

El caso es en respuesta a un proceso de fiscalización hecho por la Contraloría General de la República sobre baldíos con contratos de arrendamientos vencidos en el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, la ANT implementó medidas que permitieran superar la ocupación indebida de Isla Fiesta.

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Isla Fiesta es un baldío insular de la nación que estuvo ocupado irregularmente por el señor Andrés Jorge Lisocky entre inicios del 2002 y mediados del 2006, como consta en los registros oficiales: «Mediante resolución 167 del 27 de marzo de 2002, confirmada bajo resolución 1251 del 4 de agosto de 2006, se declaró la indebida ocupación de Andres Jorge Lisocki Fryde sobre un lote de terreno baldío denominado “Isla Fiesta”».

Este baldío, sin embargo, fue arrendado por un período de ocho años (de abril del 2007 a abril del 2015) por el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) al empresario Lisocky Fryde, representante legal de Inversiones Piamonte, inmobiliaria con sede en Cali.

Vencido el contrato de arrendamiento, tenía un plazo de dos meses para entregar el predio, pero no lo hizo. Entre mayo y noviembre del 2015, lo volvió a ocupar de forma irregular.

El Incoder decidió suscribir otro contrato de arrendamiento de la misma isla con el empresario Lisocky por otro período de ocho años (de diciembre del 2015 a diciembre del 2023) con un canon de tan solo $220.430 mensuales para actividades de habitación, recreación y ecoturismo.

No obstante, se cumplió el plazo estipulado y el señor Lisocky, que tenía dos meses para entregar el predio insular baldío de la nación, de aproximadamente 600 m², siguió explotándolo sin permiso y sin pagar arriendo. Es decir, nuevamente lo hizo como ocupante irregular.

Ante su negativa de entregar Isla Fiesta, la Agencia Nacional de Tierras, con funciones de policía administrativa para proteger la propiedad rural en Colombia y facultada por la normativa nacional, procedió a recuperarla el 27 de enero del 2026, con apoyo de la fuerza pública local.

Cabe aclarar que la actualización del canon de arrendamiento quedó en un monto cercano a los 11 millones de pesos.

La sentencia del 12 de febrero pasado, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, declaró la improcedencia de una primera tutela interpuesta por el señor Lisocky Fryde, recurso con el que pretendía que le fuera devuelto el bien para seguir pagando la irrisoria cifra que no llega a los 300.000 pesos. Actualmente, está en unos $280.000.

Es por ello que interpuso una segunda tutela ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. El magistrado Moisés Rodríguez revocó el fallo de primera instancia, amparándole el derecho fundamental al debido proceso y ordenándole a la ANT, en un plazo 48 horas luego de que le fuera notificada la decisión judicial, restituirle el baldío insular Isla Fiesta al señor Andrés Jorge Lisocky Fryde.

Aun así, la Agencia, amparada también en la normativa colombiana y atendiendo el requerimiento de la Contraloría General de la República sobre los deberes legales orientados a garantizar la adecuada administración, protección y recuperación del patrimonio público, interpuso una acción de tutela en defensa de la correcta administración de los baldíos de la nación.

“Es lamentable subrayar que este tipo de contratos ha favorecido a empresarios y personas influyentes, que han pagado arriendos irrisorios por bienes públicos similares a Isla Fiesta, mientras que en Islas del Rosario la estadía de una sola noche puede costar más de un millón de pesos.”