Daño en bocatoma mantiene crisis de agua en Tello, Huila

Neiva

El municipio de Tello, en el norte del Huila, completa varios días con afectaciones en el servicio de agua potable debido a un daño estructural en la bocatoma del acueducto, ocasionado por la creciente del río Villavieja durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con lo informado por el concejal Gersen Díaz, la fuerza del afluente averió un tubo de gran capacidad que permite la captación del agua, lo que dejó sin suministro a gran parte del casco urbano. La situación ha impactado a cerca de 4.000 a 5.000 habitantes que dependen totalmente de este sistema de acueducto.

Aunque el daño no ha sido superado, las autoridades indican que el agua captada actualmente está siendo tratada y distribuida de manera paulatina en los diferentes barrios, mediante un sistema sectorizado que busca mitigar la emergencia.

De manera complementaria, el abastecimiento se realiza con carrotanques del Cuerpo de Bomberos del municipio, Bomberos de Neiva y la Oficina de Gestión del Riesgo departamental. No obstante, la reparación total depende de la disminución del caudal del río, que permita intervenir el daño estructural y restablecer completamente el servicio.